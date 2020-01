Nou curs per a famílies LGTBI+

23.01.2020 | 04:00

El Servei d'Atenció Integral a la Diversat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament ha posat en marxa aquest dimecres un nou cicle del grup de famílies amb infants o joves LGTBI+ amb la participació de tretze famílies. Aquest espai, que va començar a gestar-se l'any 2019 com a prova pilot, s'ha consolidat plenament i enceta ara una nova temporada d'activitat. L'objectiu és compartir un espai de seguretat i confidencialitat on poder treballar les seves emocions i sentiments, en relació amb la convivència amb les i els seus fills i compartir també estratègies d'acompanyament educatiu amb altres famílies. A la vegada, actua com a espai d'acollida, informació, formació, apoderament i suport mútu de totes les persones que en són membres. El SAI DASIG ofereix aquest lloc de trobada per a famílies de joves amb expressions, identitats de gènere i sexualitats diverses empadronades a Terrasa, així com a Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. A la prova pilot del curs passat van participar un total de deu famílies. El curs té lloc a l'Edifici de les Glòries de l'avinguda de les Glòries Catalanes.