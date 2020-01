Mig miler d'alumnes sense classe pel temporal

23.01.2020 | 12:50

Els 500 alumnes que estudien a l'Institut Les Aymerigues de Roc Blanc s'han quedat avui sense classe arran dels efectes del temporal Glòria, que ha causat desperfectes a l'edifici. La pluja, combinada amb el fort vent, ha provocat filtracions a la coberta i al sostre, fent caure plaques de pladur del primer pis i de la planta baixa, segons ha explicat la directora del centre, Teresa Casares. Ahir la tarda, Serveis Territorials va enviar un equip de tècnics per veure la part malmesa i es va decidir que era millor tancar avui l'activitat. A primera hora d'aquest dijous s'hi ha desplaçat un equip d'operaris per fer les reparacions més urgents i posar protecció a la zona afectada. L'edifici, que es va inaugurar fa poc més d'un any, reobrirà demà.