L'Escola Municipal d'Art farà el cartell del Dia de les Dones

Redacció

23.01.2020 | 04:00

A partir d'aquest any, el cartell promocional de la campanya del Dia Internacional de les Dones, 8 de març, anirà a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Polítiques de Gènere, ha signat un conveni de col·laboració amb l'escola en aquest sentit. Amb aquest conveni, similar el que existeix per la Festa Major, es vol promoure la implicació de l'alumnat del centre en la campanya que cada any impulsa el Consistori al voltant d'aquesta commemoració. A partir d'ara, el cartell guanyador es triarà entre els presentats per l'alumnat de l'escola (una sola obra, inèdita i en format vertical, per participant). El jurat, constituït per professionals de l'Ajuntament de Terrassa i el professorat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, triarà el cartell que s'utilitzarà per a la campanya i dos treballs més per al segon i tercer premi. L'Ajuntament aportarà 1.500 euros que es destinaran a recursos i erines que millorin la formació de les tres persones guanyadores. A més, els treballs premiats rebran també un diploma acreditatiu. El lliurament del premi a la persona guanyadora es durà a terme durant l'acte institucional de la campanya del Dia Internacional de les Dones. La campanya municipal al voltant d'aquest dia inclourà, com sempre, activitats de sensibilització, formació i reivindicatives.