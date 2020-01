Jornada contra el càncer infantil a l'INS Terrassa

23.01.2020 | 12:11

L'Institut (INS) Terrassa està organitzant pel 12 de febrer una Jornada contra el càncer infantil. Consistirà en la realització de serveis de perruqueria i estètica (realitzats per alumnes d'aquests cicles formatius) durant tot el dia, obert al públic, a canvi de donatius. A la tarda, es faran maquillatges infantils. Paral·lelament a aquests serveis, es vendrà material cedit per l'Hospital Sant Joan de Déu, com per exemple, llibretes i polseres, etc. A les 11 h i a les 18 h es faran unes xocolatades organitzades per diferents associacions que col·laboren amb l'Hospital Sant Joan de Déu.