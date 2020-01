Una esllavissada a Can Palet de Vista Alegre obliga a desallotjar quatre famílies

23.01.2020 | 13:14

Els efectes del temporal Glòria encara es deixen notar a Terrassa. L'últim incident destacat ha estat la caiguda d'un mur a Can Palet de Vista Alegre, que ha obligat a desallotjar quatre famílies d'habitatges propers. L'esllavissada ha succeït al voltant de les 6.00 hores d'aquesta matinada, a conseqüència de la pluja constant de les darreres hores. L'incident ha tingut lloc al carrer de Vista Alegre, a l'alçada del de Merla. Després que tècnics municipals avaluessin la situació, l'Ajuntament han decidit desallotjar quatre famílies per raons de seguretat, ja que els habitatges propers podrien estar afectats. Des dels serveis socials municipals s'ha previst un dispositiu per atendre a aquestes famílies al casal cívic del barri. Finalment aquestes famílies han pogut ser reallotjats a casa de familiars o amics, així com a través de les seves respectives assegurances.

La caiguda del mur ha obligat a tallar el carrer Vista Alegre en el tram afectat i, per tant, la línia d'autobús L12 no hi pot circular per la zona. Les parades Can Palet de Vista Alegre i Sant Jeroni han quedat fora de servei. Els usuaris poden dirigir-se a la parada de Camí Vell.

El Comitè d'Emergències Municipal, que s'ha reunit aquest matí per fer seguiment de les darreres conseqüències del temporal i avaluar l'estat de la ciutat després de les intenses pluges i ventades d'aquests dies ha decidit mantenir el Pla d'Emergència Municipal fins que la situació estigui normalitzada.