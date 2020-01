Cs tornarà a requerir Ballart perquè tregui el llaç groc

Cartell posat per ERC a la façana de l'Ajuntament. A la dreta, hi ha un nou llaç groc.

Cartell posat per ERC a la façana de l'Ajuntament. A la dreta, hi ha un nou llaç groc. Nebridi Aróztegui

Laura Mangas

23.01.2020 | 04:00

Cs està decidit a portar l'alcalde, Jordi Ballart, davant dels tribunals si no treu el cartell d'ERC que penja de la façana de l'Ajuntament en solidaritat amb els presos del Procés. La direcció del partit assegura que si no ha cursat ja la denúncia ha estat perquè falten alguns tràmits per completar, però insisteix que la demanda arribarà.El setembre passat, Cs va perdre la votació d'una proposta de resolució en ...