Trapero es veu maltractat perquè va fer el possible per impedir l'1-O

Efe

22.01.2020 | 04:00

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero va afirmar ahir al judici contra la cúpula dels Mossos que es desenvolupa l'Audiència Nacional que se sent injustament tractat perquè va fer el possible per impedir l'1-O i la policia catalana va actuar bé, malgrat que ha reconegut que hi va haver alguns agents que no van estar "a l'altura" per la seva ideologia.Després de gairebé deu hores, en dos dies, d'un dur interrogatori per part del ...