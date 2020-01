Terrassa ha fet 215 trucades al servei d'emergències pel temporal de vent i pluja

22.01.2020 | 14:22

El Govern de la Generalitat ha fet un balanç cap al migdia d'avui sobre el nombre de trucades rebudes als serveis d'emergència (112 i bombers). Terrassa va fer 215 trucades a aquest servei pel temporal de vent i pluja que es va produir ahir a quasi tot Catalunya. Els efectes del Glòria també ha causat danys materials a la ciutat i ha tingut afectacions en els serveis. Aquest migdia han trucat des del barri de Torrent d'en Pere Parres per explicat que estan sense llum des de les 2 de la matinada. Veïns del Passeig del 22 de Juliol, a l'alçada del pont de la Renfe, també es van quedar alguna estona sense llum però es va restablir de seguida. Per comarques, la del Barcelonès és la que va trucar més (3.401 trucades) mentre que el Vallès Occidental ha registrat 1.231 trucades. Protecció Civil alerta que es preveu un nou front de pluges aquesta tarda, que entrarà pel litoral i s'estendrà fins nord-est de Catalunya.

D'altre banda, el Pla d'Emergència Municipal per pluja i vent continua activat atès la previsió meteorològica segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat. El CECAT indica que el Pla INUNCAT passa a fase d'Emergència, davant del nou front de tempestes que es preveuen per aquesta tarda.