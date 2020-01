Terrassa amplia presència a Fitur a Madrid

22.01.2020 | 04:00

Terrassa Terrassa estarà prsent a la Fira Intenacional de Turisme, FITUR, que se celebra del 22 al 26 de gener a Madrid. En aquesta edició, la ciutat exposarà la seva oferta vinculada al turisme cinematogràfic. Terrassa, reconeguda com a Ciutat Creativa del Cinema per la Unesco, compartirà estand amb Valladolid, que recentment va rebre també aquest reconeixement, en un espai situat al FITUR Cine/Screen Tourism, una secció monogràfica de la fira especialitzada en el turisme cinematogràfic, un sector que ha guanyat protagonisme en els darrers anys convertint-se en una important ena de difusió i projecció de la ciutat.

Durant aquests dies, Terrassa disposarà d'una important plataforma de difusió i de presència dins del sector per donar a conèixer la seva oferta turística enfocada a la indústria cinematogràfica, així com mostrar al sector professional el seu model de ciutat relacionat i vinculat amb l'àmbit de l'audiovisual. A l'estand es distribuirà diferent material promocional relacionat amb la indústria audiovisual de Terrassa, la Terrassa City of Film, i està previst participar en una taula rodona. D'altra banda, Terrassa serà present a la fira per presentar l'oferta turística a la ciutat: Seu d'Ègara, el modernisme i el jazz.