El temporal Glòria deixa desenes de danys pel vent

El primer gran fenomen meteorològic de l'any

Javier Llamas/Antonio Losada

22.01.2020 | 04:00

Si el terme "temporal" fa pensar en pluja, vent i fred, això va ser el que va esdevenir ahir en gran a Terrassa i altres localitats catalanes. Fred, aigua i molt vent. Glòria, que aquest nom li han posat al temporal, va fer treballar de valent als serveis d'emergències. Molt més que altres vegades i no tant per la quantitat incidències, que també, sinó per la seva acumulació en poc temps. Els bombers van rebre 25 avisos entre ...