Sepeli del mosso que va assasinar la seva exparella

22.01.2020 | 04:00

Judit va ser acomiadada ahir al migdia en una cerimònia íntima oficiada en l'oratori del complex funerari municipal. Carlos, el seu ex xicot, que la va matar el dissabte a tirs i es va matar ell després, serà acomiadat avui pels seus.

Ell era mosso d'esquadra i treballava en la unitat de seguretat ciutadana de la comissaria de Terrassa. Judit tenia 29 anys. Carlos, 42. Havien trencat la seva relació mesos enrere, però ell insistia per a reprendre-la. Atosigaba a la jove, segons la família de la noia. El dissabte, a les 9.30 de la nit, la va esperar en l'avinguda de Madrid, en Torre-sana, on ella vivia amb la seva mare. La noia arribava de fer unes compres en un supermercat. La seva exparella va aprofitar l'entrada del cotxe de Judit en el pàrking per a entrar ell darrere.

El mosso es va acostar a la víctima. Portava la seva arma reglamentària a la mà i va disparar diversos trets. Pel que sembla, a la noia no li va donar temps ni a sortir del seu vehicle. Ultimat el crim, el mosso es va llevar la vida d'un tret. Segons fonts pròximes al cas, un veí que s'havia acostat al lloc en sentir els primers trets va ser testimoni del suïcidi.

El sepeli per Judit es va celebrar ahir al migdia. El de Carlos es farà avui, a les 9.45 del matí, a Rubí, localitat de la qual era natural. Serà a la parròquia de Sant Pere. Els companys de l'homicida estan colpits. Res els feia pensar en un desenllaç així protagonitzat per un agent que passava per ser "prudent, mesurat, ordenat".