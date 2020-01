Mútua se suma a una inversió europea per comprar marcapassos

L'Hospital Universitari MútuaTerrassa ha fet una aposta per millorar el servei de marcapassos.

Redacció

22.01.2020 | 04:00

L'Hospital L'Hospital Universitari Mútua Terrassa forma part del grup sanitari liderat per l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau per impulsar la compra pública conjunta de serveis de marcapassos que té un dels valors més importants d'Europa. El projecte reuneix també a l'Hospital Universitari de Bellvitge i al Liverpool Heart and Chest Hospital del Regne Unit. L'import de la licitació és de 19.424. 635 euros.L'Hospital de la Santa Creu i Sant ...