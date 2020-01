Impuls local a la llei que obliga els bancs a oferir lloguer social

Reunió d'advocats, procuradors i membres de l'equip de govern per impulsar la nova llei de mesures urgents en matèria d'habitatge.

L. M. /Redacció

22.01.2020 | 04:00

Una comissió integrada per l'Ajuntament de Terrassa, el Col·legi d'Advocats i el Col·legi de Procuradors farà seguiment a la ciutat del compliment del Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge, una eina que pretén regular el mercat de l'habitatge i fer-lo més accessible econòmicament, adaptant l'oferta a les necessitats de les persones.Entre les primeres actuacions previstes per la nova comissió es ...