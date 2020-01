Els sindicats urgeixen el govern a tancar el nou organigrama

Laura Mangas

22.01.2020 | 04:00

Els quatre sindicats amb representació a l'Ajuntament -SALT, UGT, CCOO i SPL- van mantenir dilluns una reunió amb l'alcalde, Jordi Ballart, per traslladar-li les qüestions que més preocupen els treballadors municipals, com ara, la finalització del projecte que ha de conduir a una nova organització de la corporació local, el conegut com a "Fem Ajuntament". Entre els temes tractats, també es va abordar la situació dels ...