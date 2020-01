Es desploma la "M" de McDonald's

El primer gran fenomen meteorològic de l'any

Javier Llamas

22.01.2020 | 04:00

Gairebé tothom coincidia: ha estat un miracle. Miracle o atzar benèfic, sembla increïble que l'enfonsament de l'enorme "M" de McDonald's de Parc Vallès no aixafés ningú, que no causés ferits. Però no va haver víctimes per la caiguda de l'element, un dels desperfectes més espectaculars relacionats amb el pas del temporal Glòria a Terrassa i la seva comarca.La "M", la que es veia des de l'autopista, ...