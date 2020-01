Aparatós incendi a una nau okupada

J. Ll.

22.01.2020 | 04:00

Per si no era suficient el treball dels bombers i la policia a causa del temporal Glòria, un incendi va venir a augmentar-lo ahir a la tarda. Es va declarar en una nau sense activitat ubicada al carrer del Pintor Huguet, a Sant Pere Nord. Va ser tan aparatós com l'operatiu per a apagar-lo, perquè es va fer necessari tallar el trànsit de vehicles a l'avinguda de Jaume I.Pel que sembla, no era la primera vegada que algú encenia un foc en l'interior d'aquest ...