Xerrada sobre el massatge infantil a la Bct

La fisioterapeuta Maite Puig farà avui a les 7.30 de la tarda, a la Biblioteca Central, una xerrada sobre "Els beneficis del massatge infantil". L'entrada és gratuïta.

Demà a les sis de la tarda, a la biblioteca del districte 4 (c/Infant Martí, 183) , la psicòloga Núria Patsy Flaqué, parlarà de "Mindfulness en família". Explicarà que és i què no és el mindfulness, els seus objectius, i què poden fer les famílies per treballar-lo de forma conjunta. Es realitzarà una pràctica dins la sala amb els assistents i s'explicarà com fer-la a casa.