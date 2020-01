La Roda obre la mostra dels seus 50 anys

21.01.2020 | 04:00

L' Escola La Roda va inaugurar l'exposició del seu 50è aniversari a la Sala Muncunill, el dissabte a la tarda. L'acte va ser un èxit i la sala es va omplir de gom a gom. No en va, La Roda és una escola d'infantil i primària de referència la ciutat, especialment per aplicar mètodes de renovació pedagògica inspirats en el model de Rosa Sensat. La mostra va comptar amb l'assistència de representants del govern municipal com la regidora d'Educació, Teresa Ciurana. La Roda farà més actes aquest 2020. La cloenda estarà també oberta a tothom i serà un espectacle visual creat per la Fura dels Baus, al mes de maig.