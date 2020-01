Problemes als autobusos per culpa del temporal

21.01.2020 | 12:54

La pluja i les ventades que està patint la ciutat estan afectant el servei d'autobusos urbans. Segons informa Tmesa, a causa de una incidència en un edifici, els autobusos de la línia L10 no poden circular pel carrer de Topete. Els usuaris poden dirigir-se a la parada del Dr. Robert, per on passen les línies L1, L3, L6 i L7. També està havent-hi problemes al carrer de Sant Antoni, on està tallat el pas. La incidència afecta les línies L1, L3, L6 i L7. Tmesa hi ha hagut d'anul·lar la parada "Creu Gran". La companyia proposa els viatgers dirigir-se a la parada de Dr. Robert o bé a l'Estació del Nord. La tempesta està provocant importants problemes de mobilitat a la ciutat. El carrer de Mas Adei es troba completament tallat al trànsit. L'Ajuntament recomana no circular per aquesta zona. Les línies d'autobús L1, L3, L6, L7 i L10 s'han desviat perl carrer de Prat de la Riba i pel Passeig del 22 de juliol.