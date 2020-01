Problemes als autobusos per culpa del temporal

21.01.2020 | 13:21

La pluja i les ventades que està patint la ciutat estan afectant el servei d'autobusos urbans. Segons informa Tmesa, a causa de una incidència en un edifici, els autobusos de la línia L10 no poden circular pel carrer de Topete. En aquesta via, s'ha despenjat un cable de mitja tensió, el que ha portat als serveis policials a tancar el carrer a la circulació de vianants i vehicles. El tall s'ha fet a l'altura del carrer de Sant Quirze, cap a on s'està desviant la circulació. Els usuaris dels autobusos poden dirigir-se a la parada del Dr. Robert, per on passen les línies L1, L3, L6 i L7.

També està havent-hi problemes al carrer de Sant Antoni, on està tallat el pas. La incidència afecta les línies L1, L3, L6 i L7. Tmesa hi ha hagut d'anul·lar la parada "Creu Gran". La companyia proposa els viatgers dirigir-se a la parada de Dr. Robert o bé a l'Estació del Nord. La tempesta està provocant importants problemes de mobilitat a la ciutat. El carrer de Mas Adei es troba completament tallat al trànsit. L'Ajuntament recomana no circular per aquesta zona. Les línies d'autobús L1, L3, L6, L7 i L10 s'han desviat perl carrer de Prat de la Riba i pel Passeig del 22 de juliol.