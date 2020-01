Pluja i vent: dia d'estar a casa

Redacció

21.01.2020 | 13:04

La tempesta Glòria es deixa notar a Terrassa, encara que la seva afectació no està provocant incidències de gravetat. Tot i així, s'estan registrant problemes als autobuslos i l'Ajuntament ha decidit tancar parcs i el cementerio en previsió de que puguin cause arbres. Des de la matinada plou i encara que no para, ho fa amb escassa intensitat. La ciutat vol fer vida normal, però els terrassencs han sortit menys avui al carrer. Les ratxes de vent, que arriben fins als 35 quilòmetres per hora, impedeixen la normalitat. Molts vianants opten per no obrir el paraigües en comptes d'establir una lluita desigual amb el vent, que tenen perduda, i quan ho necessiten troben protecció als comerços.

Les previsions pel dia d'avui diuen que el temps canviarà poc, el risc continuarà sent moderat i continuarà plovisquejant tot el dia. S'espera que a la tarda i al vespre la pluja sigui lleugerament més intensa amb ruixats i amb un augment de les temperatures, que aniran dels 9 als 12 graus aproximadament.

A Catalunya estan activats a escala d'alerta els plans d'emergència VENTCAT, INUNCAT i NEUCAT. El Pla d'Emergència Municipal de Terrassa es va posar en prealerta ahir a la tarda. Les incidències més importants s'estan registrant al litoral i al prelitoral. Tot i que la pluja no és especialment intensa, els rius baixen amb un gran volum d'aigua, que, com a Girona, posen en alerta les poblacions.