Mostres de condol i rebuig per l'assassinat

21.01.2020 | 09:32

L'assassinat per violència masclista ocorregut a Terrassa el dissabte al vespre va provocar de seguida un seguit de mostres i mesures des de l'Ajuntament de Terrassa per condemnar els fets i donar suport a les famílies afectades. El govern va convocar el diumenge, a les 12 hores, la Taula de Feminicidi i a les 13, un minut de silenci al Raval de Montserrat. La concentració del migdia va ser, com totes, molt silenciosa. Va aplegar més de dues-centes persones, entre les quals hi havia membres de col·lectius feministes que mostraven la pancarta amb el text "No sóc propietat teva. Prou Feminicidis. Ens volem lliures!" La concentració va acabar amb "El cant dels ocells" interpretat per Maria Teresa Vert. A continuació, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va lamentar el cas i va dir que tot feminicidi causa molta tristesa, dolor i ràbia. L'alcalde, en un breu contacte amb els mitjans de comunicació, va anunciar que es decretaven tres dies de dol. Així, durant les primeres 24 hores, van quedar cancel·lats tots els actes institucionals, i durant les 48 hores següents, en tots els actes oficials es fa a l'inici un minut de silenci. Així va ser al Teatre Principal, on es representava "La Dona dels 600", de Pere Riera. Moments abans de les 18 hores, la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va pujar a l'escenari i va donar lectura a la declaració pública de la junta de portaveus que havia llegit Ballart al Raval i després es va fer el minut de silenci a la sala. L'Ajuntament també va activar el diumenge el protocol de dol en cas de feminicidi. Es va posar en marxa un seguit de mesures de suport psicosocial a les famílies afectades. També en senyal de dol, les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal i es va penjar un llaç negre i un de lila als pals de davant de la seu consistorial. A les seus dels districtes, on ahir a la tarda van tornar les concentracions ciutadanes, també es van posar pancartes amb el text "Terrassa de dol per violència patriarcal. Ni una més", i crespons negres. També es va acordar il·luminar amb llum lila el monument a la Dona durant tres dies. A més, col·lectius feministes van organitzar una manifestació el diumenge al vespre fins a la seu de Mossos d'Esquadra. w