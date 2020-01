Les primeres mostres de condol i rebuig

21.01.2020 | 04:00

L'assassinat per violència masclista ocorregut a Terrassa el dissabte al vespre va provocar de seguida un seguit de mostres i mesures des de l'Ajuntament de Terrassa per condemnar els fets i donar suport a les famílies afectades. El govern va convocar el diumenge, a les 12 hores, la Taula de Feminicidi i a les 13, un minut de silenci al Raval de Montserrat. La concentració del migdia va ser, com totes, molt silenciosa. Va aplegar més de dues-centes persones, entre ...