Les escoles i instituts han obert aquest matí amb normalitat, tot i el temporal

21.01.2020 | 12:51

Totes les escoles i centres educatius de la ciutat han obert aquest matí amb total normalitat. Així ho explica l'Ajuntament de Terrassa, que assenyala que el Departament d'Ensenyament no ha donat cap consigna de tancament de centres educatius al Vallès Occidental. Tot i això, es recomana prudència i seguir les indicacions dels centres a l'hora d'anar a recollir els nens.

El Comitè d'Emergències Municipal s'ha reunit aquest matí a l'Ajuntament per fer seguiment de la situació i conèixer les darreres incidències després que ahir s'activés el Pla d'Emergència Municipal en nivell d'alerta per riscos d'acumulació de pluja, vents forts i de neu en cotes superiors a 400 metres ahir al vespre. Segons informa el govern local, fins ara les incidències han estat lleus, però es manté l'alerta davant l'evolució de la situació meteorològica per a les pròximes hores.