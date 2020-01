Compte enrere per la vaga feminista del 8-M

21.01.2020 | 12:52

El El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa, integrat per diversos col·lectius feministes de la ciutat, així com per membres de diversos partits, sindicats, organitzacions i feministes autònomes han convocat una primera assemblea oberta per tal de començar a preparar la jornada del 8M, i també els actes de suport previs. L'assemblea tindrà lloc el dijous, 23 de gener, a les 19?h al centre cívic de Sant Pere, situat al Passeig del 22 de Juliol, 337. L'espai de la trobada està adaptat per a dones amb mobilitat reduïda, i també és apte per infants.