En prealerta el pla d'emergència per vent, pluja i neu

20.01.2020 | 13:49

L'Ajuntament ha activat el pla d'emergència municipal en nivell de prealerta pel vent que afecta la ciutat i per la pluja intensa i, fins i tot, la neu que pot caure en les pròximes hores. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) ha informat l'Ajuntament que Terrassa "està potencialment afectada" per nevades a cotes per sobre de 400 metres des d'aquesta tarda, a les 18 hores, fins demà al matí. És per aquest motiu que el pla d'emergència municipal està en situació de prealerta per vent, pluja i neu. El dia més complicat s'espera que sigui demà. Des de l'administració local demanen precaució.