El cartell del Dia Internacional de les Dones anirà a càrrec d'alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny

20.01.2020 | 13:07

A partir d'aquell any, el cartell promocional de la campanya del Dia Internacional de les Dones (8 de març) anirà a càrrec de l'alumnat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Polítiques de Gènere, ha signat un conveni de col·laboració amb l'escola en aquest sentit. Amb aquest conveni, similar al que ja existeix pel cartell de la Festa Major, es vol promoure la implicació de l'alumnat de l'escola en la campanya que cada any impulsa el Consitori al voltant d'aquesta commemoració. El jurat triarà el cartell que s'utilitzarà per la campanya i dos treballs més per al segon i tercer premi. L'Ajuntament aportarà 1.500 euros que es destinaran a recursos i eines que millorin la formació de les tres persones guanyadores.