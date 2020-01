Terrassa activa el protocol de dol en contra dels feminicidis

19.01.2020 | 21:28

L'Ajuntament de Terrassa ha activat el protocol de dol en contra dels feminicidis i mesures de suport psicosocial a les famílies afectades arran de l'assassinat d'una dona comés aquest dissabte presumptament per la seva exparella, el qual es va suïcidar després. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol i ha convocat per demà dilluns, a les 18 h, concentracions davant de les seus de tots els districtes. En el cas del districte 1, la concentració es farà davant al Raval. Així mateix s'ha acordat que les banderes de l'Ajuntament onejaren a mig pal i s'han penjat una bandera negra i una altra de lila davant de la seu Consistorial. A les seus dels districtes també es posaran pancartes amb el text: "Terrassa de dol per violència patriarcal", ni una més" i crespons negres, i el monument a la Dona de la rotonda de la carretera de Castellar s'il·luminarà de lila.

Per altra banda, l'Ajuntament ha fet pública també l'acord i declaració de la junta de portaveus, celebrada aquest diumenge, sobre el feminicidi que s'ha produït a la nostra ciutat aquest dissabte 18 de gener, en la que es condemna els fets i es reitera el compromís per continuar lluitant contra qualsevol forma de violència masclista. També demanen a la ciutadania que sumin a les concentracions d'aquest dilluns i els tres de dies de dol decretats per aquest feminicidi.