Reunió de la Taula de Feminicidi i minut de silenci al Raval de Montserrat

19.01.2020 | 10:18

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha convocat a les 12 h del migdia la Taula de Feminicidi, amb motiu del presumpte feminicidi que va tenir lloc ahir dissabte a la nit a la ciutat. A la reunió es valoraran les actuacions a realitzar a partir d'aquest fet, d'acord amb el que estableix el Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa. La taula estarà presidida per l'alcalde i la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín; representants de Mossos d'Esquadra, de Policia Municipal de Terrassa, del Gabinet de l'Alcaldia i d'altres departaments. Un cop la taula hagi acabat, es farà una reunió dels portaveus, aproximadament cap a les 12.45 h. Per a les 13 h, l'alcalde ha convocat un minut de silencia al Raval de Montserrat, com a mostra de condol i de rebuig a la violència masclista.