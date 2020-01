Minut de silenci al Teatre Principal

19.01.2020 | 21:26

La inauguració de la temporada municipal de teatre ha coincidit, lamentablement, en un dia de dol per la ciutat arran del feminicidi que s'ha produït aquest dissabte. El teló pujava aquesta tarda de diumenge al Teatre Principal per acollir l'obra "La dona del 600", de Pere Riera. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, des de l'escenari i abans de l'inici de l'espectacle, ha llegit el manifest oficial de l'Ajuntament de condol i rebuig als fets succeïts en els quals una dona ha perdut la vida i després s'ha fet un minut de silenci. A continuació ha començat l'obra que parla de conflictes familiars i de les emocions a flor de pell. L'espectacle ha generat una gran empatia en el públic i ha estat molt aplaudida, sobretot per la proximitat de les coses que passen i es diuen, i per la interpretació dels actors i actrius. Han donat vida a aquesta família amb molta complicitat Jordi Banacolocha, Àngels Gonyalons, Mercè Sampietro, Pep Plana i Rosa Vila.