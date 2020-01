Minut de silenci i tres dies de dol per la dona assassinada

MInut de silenci al Raval com a mostra de condol i rebuig a la violència masclista.

MInut de silenci al Raval com a mostra de condol i rebuig a la violència masclista. Albert Tallón

19.01.2020 | 14:39

Centenars de persones s'han aplegat al Raval de Montserrat avui diumenge, a la una del migdia, per mostrar el seu condol i el seu rebuig a la violència masclista. L'acte, convocat per l'alcalde, Jordi Ballart, ha tingut lloc després d'unes hores (dissabte a la nit) en què una dona perdés la vida presumptament en mans de la seva exparella a Terrassa i després ell, que era agent de mosso d'esquadra, és suïcides. L'alcalde va comunicar després del minut de silenci que s'han decretat tres dies de dol i que demà, dilluns, s'han convocat concentracions per condemnar els feminicidis les 18?h a les seus de cada districte.