Jordi Ballart: "Sentim molta tristesa, dolor i ràbia"

19.01.2020 | 14:38

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat que el nou cas de presumpta violència masclista comés a Terrassa on una dona ha estat assassinada per la seva exparella que era mosso d'esquadra, aquest dissabte al vespre, causa "molta tristesa, dolor i ràbia". Ballart ha afegit que "cal treballar perquè els feminicidis són una emergència social i ens hem d'alinear totes les administracions per prioritzar les polítiques que lluitin contra aquestes actes lamentables i salvatges".

L'alcalde, prèviament en la lectura d'un comunicat després del minut de silenci que ha tingut lloc a la una del migdia al Raval, ha recordat que aquest any ja s'han donat tres casos de violència masclista a Catalunya i ha qualificat els fets de totalment "irracionals i sense sentit. Hem de prendre consciència -ha dit- que el masclisme sega vides i ens hem de fer activistes de la tolerància i del respecte per aconseguir que fets com aquests, que destrueixen vides al seu voltant, no es produeixin".



Ballart ha explicat, a preguntes de mitjans de comunicació, que la presumpta dona assassinada en mans de la seva exparella, el qual s'ha suïcidat després de cometre el crim amb una arma, no havia denunciat mai maltractaments de la seva exparella. Els fets es van conèixer a partir d'un tuit dels Mossos d'Esquadra, els quals van informar que estaven investigaven la mort d'una dona a Terrassa, la qual es va produir el dissabte cap a les 9.30 del vespre a l'avinguda de Madrid del barri de Torre-sana. També van avançar que el presumpta assassí, l'home i ex parella, s'havia tret la vida desprès del crim.