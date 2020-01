Què en pensa del cessament d'Ernesto Valverde?

Debat

Sergi Estapé

18.01.2020 | 04:00

Tot i que hi ha persones entre les enquestades que estan d'acord amb l'acomiadament de l'entrenador del Barça, la majoria comparteix que les formes emprades per executar aquesta decisió per part de la junta directiva que presideix Josep Maria Bartomeu, no han estat les més correctes. En general, es titlla de barroera la manera d'actuar del club en aquest cas i es parla d'Ernesto Valverde com una bona persona i que no es mereixia un final sense donar la cara per part dels dirigents ...