Una "història d'amor" que ja té seu

Javier Llamas

18.01.2020 | 04:00

Allà no es cabia, i no és una frase feta i vàcua, sense sentit, en aquest cas. Va haver-hi qui va haver de sortir del local durant l'acte per a respirar aire pur. Perquè la seu de Tot per Terrassa (TxT) estava plena de gent, i el local tampoc és molt espaiós. TxT, la formació liderada per l'alcalde, Jordi Ballart, va inaugurar ahir el seu local. És al carrer de Galileu i és "la casa de tots els terrassencs", va destacar ...