18.01.2020 | 04:00

La Comissió de Benestar Animal, on participen 11 entitats i representants municipals, i la nova regidoria han iniciat el mandat amb una intensa activitat. De les cinc reunions celebrades en aquests sis mesos han sortit decisions i accions que ja es comencen a implementar. Per exemple, s'està treballant a adaptar l'ordenança municipal de tinença i protecció dels animals per tal que els gossos, no només els d'assistència, puguin pujar a ...