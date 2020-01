Detingut per presentar un carnet fals

18.01.2020 | 04:00

La Policia Municipal va detenir dijous un conductor per conduir sense carnet i, a més, presentar a uns agents una documentació presumptament falsa. A les 7.55 de la tarda, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un conductor al carrer del Doctor Pearson, a l'alçada de la carretera de Castellar (Vallparadís). L'individu no va poder mostrar un permís de conduir vàlid, motiu pel qual es va immobilitzar el vehicle preventivament, segons la policia. Els agents van traslladar al conductor a la Prefectura per continuar amb les gestions. Allà, un familiar va aportar un document que, una vegada comprovat, es va determinar que podria ser fals. Comprovades les dades amb el Cuerpo Nacional de Policía, es va esbrinar que tampoc constaven dades d'aquesta persona. Seguidament, es va realitzar una gestió amb Mossos d'Esquadra per a la correcta identificació d'aquesta persona. L'infractor va quedar detingut. Serà investigat per un delicte contra la seguretat viària i un de falsedat documental.