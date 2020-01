Un treballador mor en caure de la teulada d'una nau industrial

Javier Llamas

17.01.2020 | 04:00

Tenia 41 anys i era d'origen gambià. Ahir va morir en un accident laboral a Terrassa. Treballava en una nau industrial, al carrer del Miño, i va caure a terra des d'una altura aproximada de dotze metres.Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Investiguen per què es va produir la caiguda i per què no va funcionar l'autoprotecció. Fonts pròximes al cas van indicar ahir que, pel que sembla, l'operari portava incorporat l'arnès preceptiu, ...