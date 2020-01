La T-Hospital es materialitza en 5.900 emissions de targetes en el primer mes

17.01.2020 | 15:30

La nova targeta T-Hospital ha aconseguit un total de 5.900 emissions en el primer mes, de les quals el 54,8% són destinades a dones i el 45,2% a homes. Amb el nou títol s'han fet un total de 5.300 viatges al Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa. L'Ajuntament de Terrassa fa un balanç molt positiu de la iniciativa. Aquest títol de transport unipersonal, que permet utilitzar els serveis d'autobuses urbans de Terrassa per accedir a l'Hospital de Terrasa de forma il·limitada, es va posar en funcionament el passat 17 de desembre, amb la campanya "Bus gratis a l'Hospital de Terrassa", i, des de llavors, ha rebut una molt bona acollida per part de la ciutadania, sobretot per part de les persones treballadores i usuàries que fan desplaçaments recurrents al centre sanitari.