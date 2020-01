Quadruplica la taxa d'alcohol al volant

17.01.2020 | 04:00

Està imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit. La Policia Municipal ha obert diligències penals al conductor d'un vehicle que va multiplicar per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia permesa al volant. Es va veure implicat en un accident de trànsit dimecres al vespre a l'avinguda del Vallès.

Una trucada va informar a la Policia Municipal d'un accident de trànsit a l'avinguda del Vallès, a l'alçada del carrer de l'Aire. En arribar al lloc, la dotació de la Policia Municipal va realitzar la prova d'alcoholèmia als dos conductors implicats, i un d'ells va donar un resultat positiu de 0,70 mil·ligrams.

Per aquest motiu va ser traslladat a la Prefectura Municipal, on se li van fer les proves evidencials, amb un resultats encara més alts: 1,03 i 0,97 mil·ligrams. El vehicle va ser retirat per una grua d'Egarvia i el conductor s'enfronta a un procediment penal.