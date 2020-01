Un porc senglar provoca un accident  a la carretera de Rubí

17.01.2020 | 04:00

Un vehicle va resultar danyat dimecres en un xoc amb un porc senglar a la carretera de Rubí. L'animal va creuar la via i va col·lidir amb el turisme, sense que cap persona resultés ferida. Els Mossos d'Esquadra van informar a la Policia Municipal a les vuit de la tarda: havia tingut lloc una col·lisió a la carretera de Rubí, a l'alçada del carrer dels Horts, al sector de les Fonts.

En arribar al lloc dels fets, una dotació de la Policia Municipal va observar que es tractava d'una col·lisió entre un vehicle i un porc senglar que creuava la via, i que l'animal ja no es trobava al lloc. Els ocupants del vehicle no van resultar ferits en l'accident. El vehicle sí va patir danys materials. Segons van comprovar els agents, l'impacte va afectar la part davantera i el lateral dret del vehicle.