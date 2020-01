Passió pel disseny d'aeronaus

17.01.2020 | 04:00

Ferran Lumbierres explica que el disseny d'aeronaus és una de les seves passions. "A mi m'agrada molt dedicar-me a idear avions no comercials. Crec que hi ha un gran present i futur. El que coneixem com avió no tripulat (UVA) té moltíssimes aplicacions; en el sector marítim, forestal, agricultor, meteorològic. També en vigilància de plagues i de zones aïllades... El radi d'acció és quasi infinit". L'enginyer ...