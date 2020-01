Neix un grup per tractar temes feministes a l'INS Torre del Palau

Mercè Boladeras

17.01.2020 | 04:00

Cada vegada hi ha més consciència entre els joves de la necessitat de parlar de temes sobre feminisme i sobre l'equitat de gènere. I, de fet, en els darrers anys, les entitats i mobilitzacions per reclamar la igualtat entre homes i dones compten amb més presència de noies. Un dels espais propicis per conversar i debatre aquesta problemàtica són els centres educatius. L'Ajuntament ja fa temps que, a través de la seva regidoria de la Dona, ...