16.01.2020 | 04:00

La comunitat de l'Escola Roc Alabern ha fet un reconeixement al senyor José, que col·labora amb el centre en les tasques de l'hort. El senyor José ajuda a preparar la terra i a plantar les verdures i hortalisses durant tot l'any. L'escola diu que "sense ell no seria possible dur a terme aquesta tasca tan enriquidora com és veure créixer una cosa que hem plantat". L'acte va ser una sorpresa pel senyor José perquè no s'esperava.