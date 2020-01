Rebaixen la pena a un lladre que va robar un mòbil perquè no se sabia el seu valor

16.01.2020 | 04:00

Ja tenia antecedents penals a Madrid i Tarragona. I va actuar a Terrassa, on va robar un telèfon mòbil en un comerç del Carrefour del sector Montserrat. L'autor ha estat condemnat a pagar una multa de 225 euros; una primera decisió judicial li imposava catorze mesos de presó. Els fets van ocórrer el 6 de novembre del 2018. Segons la Justícia, l'acusat es va apoderar d'un Iphone exposat a la botiga. No el va pagar i va marxar, però va ser identificat i el mòbil, recuperat. Una sentència del jutjat penal 3 de Terrassa va condemnar a l'imputat a catorze mesos de presó com a autor d'un delicte de furt, però l'acusat va recórrer davant l'Audiència Provincial, que li ha donat la raó en part. El tribunal no considera provat que el telèfon sostret estigués valorat en més de 400 euros (hi ha dubtes sobre el seu valor) i rebaixa la infracció: de delicte de furt a delicte lleu de furt, de pena de presó a multa de 225 euros.