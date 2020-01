Detinguts dos okupes per agredir uns policies a Sant Pere Nord

16.01.2020 | 04:00

Ja es veurà si són acusats de resistència o bé d'atemptat. De moment, van ser detinguts per agredir dos agents de la Policia Municipal que els volien identificar per una okupació a Sant Pere Nord. Els fets van ocórrer dimarts a la tarda.Una comunicació del Cuerpo Nacional de Policía va activar la intervenció dels agents locals. La Comissaria va informar el cos municipal que hi havia una possible ocupació il·legal d'un pis al carrer de la Poetessa Caparà. L'immoble on tenia lloc la suposada ...