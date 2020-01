Un augment del 73 per cent de comandes

16.01.2020 | 04:00

Deliveroo, que treballa com a punt de trobada entre restaurants i empreses del sector del menjar anomenat ràpid i els clients, ha detectat que, l'any 2019, l'augment de les comandes de croquetes han crescut a Espanya un 73 per cent respecte a l'any 2018. En un estudi intern, aquest operador ha comprovat com els números deixen en evidència la superioritat de la croqueta respecte a altres tapes que sol·licita la clientela. Per exemple, la truita de patates, un altre ...