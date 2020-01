Un usuari de patinet elèctric dóna positiu d'alcoholèmia després d'un accident

Javier Llamas

15.01.2020 | 04:00

Anava begut i està denunciat, i és possible que acabi imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit. Això dependrà de les gestions que faci la Policia Municipal per esbrinar la potència del patinet elèctric que portava l'infractor, enxampat dilluns a la nit després d'un accident. Si la potència del vehicle requeria un carnet de conduir, hi haurà imputació.Les incidències viàries amb patinets ...