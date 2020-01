Rull, Turull i Sànchez no recorreran la seva classificació penitenciària

EFE

15.01.2020 | 12:40

Els exdiputats de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull no recorreran davant del jutge de vigilància penitenciària la decisió del Departament de Justícia de la Generalitat de concedir-los el segon grau per aconseguir el règim obert, sinó que intentaran flexibilitzar la seva classificació.

Així ho ha anunciat el seu advocat, Jordi Pina, després de visitar-los a la presó de Lledoners, on compleixen condemna pel procés. "No recorrerem la decisió d'institucions penitenciàries de classificar-los en segon grau", ha indicat el lletrat als mitjans, als quals ha anunciat que en els pròxims mesos sol·licitarà en canvi l'aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari, que permet als presos sortir del centre durant el dia per treballar. "Seguirem avançant el progrés de grau i en l'aplicació en el seu moment del 100.2 per aconseguir en un període no molt llunyà l'anhelat tercer grau penitenciari com a pas previ a la llibertat", ha matisat.

Pina ha assenyalat que "respecten" els informes tècnics que van proposar la classificació dels líders del procés i que "confien" en la decisió del director general d'Institucions Penitenciàries. Els presos d'JxCat han pres la seva decisió després que Cuixart i la resta de polítics empresonats d'ERC anunciessin que no recorrerien la seva classificació, una estratègia de la qual es podria desmarcar l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, qui està estudiant apel·lar perquè se li concedeixi el règim obert.