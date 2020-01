Un estudiant de la UPC dissenya un avió no tripulat de baix cost amb autonomia infinita

15.01.2020 | 12:39

Ferran Lumbierres, estudiant del grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC, ha desenvolupat un vehicle aeri elèctric no tripulat (UAV) que podria volar amb autonomia infinita amb una incidència solar per sobre del 70%. Lumbierres ha dissenyat l'aparell en el marc del seu treball de fi de grau. L'estudiant ha detallat el procés de la creació i les consideracions tècniques necessàries per poder construir-lo i volar amb garanties d'èxit en missions de llarga durada.

El cost dels materials per fabricar aquest l'UAV no superaria els 3.200 euros.