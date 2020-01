Estudi per conèixer l'estat dels ponts que creuen la ciutat

Laura Mangas

15.01.2020 | 04:00

L'equip de govern vol inventariar tots els ponts i passarel·les que hi ha a Terrassa. L'estudi ha de servir per establir un pla de manteniment d'aquestes estructures que garanteixi la seva seguretat a mitjà i llarg termini. El contracte s'ha adjudicat a l'empresa SBS Simon i Blanco, qui disposa de nou mesos per presentar l'informe, que costarà prop de 38 mil euros.L'Ajuntament de Terrassa acaba d'encarregar un estudi sobre els més de 20 ponts i passarel·les ...